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Женщина заходила в дома и крала золото

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- Ольга Новгородцева
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1 июня из дома в селе Лебединовка пропали золотые украшения на общую сумму 465 с лишним тысяч сомов. Три цепочки, две подвески… Все это лежало в шкатулке в спальне, и поначалу никто не понял, кто и как мог туда незаметно проникнуть.

Потом потерпевшая вспомнила, что в тот день к ней заходила женщина-азиатка. Осматривала дом, выставленный на продажу. Посмотрела, ждала маму, которая должна была подъехать с минуты на минуту и решить вопрос покупки дома. Ждала-ждала, но вдруг спешно засобиралась и уехала. И лишь через некоторое время после ее ухода, прибираясь в спальне, хозяйка обнаружила опустевшую шкатулку.

Когда милиция задержала воровку, оказалось, что она причастна еще как минимум к одной краже – 16 мая из дома в селе Таш-Добо похитила два золотых обручальных кольца, серьги, цепочку с кулоном (все – из золота) и 15 тысяч сомов. Хозяин дома – человек, который из-за болезни очень тяжело ходит. К нему в тот день нагрянула знакомая, предложившая сделать дома уборку. Вот в процессе этой "уборки" и пропали деньги и золото.

Аламудунский районный суд приговорил А.К. к четырем годам лишения свободы, но с применением пробации.

Сама подсудимая своей вины не отрицала ни по одному эпизоду, но, по ее мнению, сумма материального ущерба потерпевшими сильно завышена.

16 мая она, по ее словам, приехала в Таш-Добо, где жил бывший сожитель ее сестры. Сожителя дома не оказалось, был только его больной отец. А. попросилась подождать знакомого, попутно предложив свои услуги в качестве уборщицы. Увидела коробочки с украшениями, под простыней нашла деньги, все запихала в карман. Краденое золото продала в Бишкеке за 20 тысяч сомов.

1 июня, увидев объявление о продаже дома в Лебединовке, зашла якобы его осмотреть. Когда хозяйка ненадолго отлучилась, провела обыск в ее спальне. Золото продала за 30 тысяч сомов, деньги потратила на свои нужды.


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URL: https://www.vb.kg/423054
Теги:
Аламудунский район, золото, кража
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