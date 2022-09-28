Оперативники ГУУР МВД задержали подозреваемую в торговле людьми

Пресс-служба МВД сообщает, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД КР выявлены факты преступлений, связанные с торговлей людьми. Оперативниками 2-го управления ГУУР МВД пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации в зарубежных странах.

В распоряжении оперативников ГУУР МВД имеются данные, что некая женщина, путем обмана, под предлогом предоставления высокооплачиваемой работы отправила молодую девушку в Турцию. В последующем гражданка, выехавшая за границу, оказалась жертвой торговли людьми и подверглась сексуальной эксплуатации. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166

"Торговля людьми" УК КР.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой, ею оказалась

жительница Чуйской области. Была получена информация, что обманным путем, обещая высокооплачиваемую работу, она намеревается отправить за границу другую гражданку Кыргызстана для сексуальной эксплуатации.

В результате принятых мер сотрудниками 2-го управления ГУУР МВД по подозрении в совершении преступления задержана гражданка Ж.К. 1991 года рождения. Попытка продажи в сексуальное рабство за границу была пресечена.

Решением суда в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время следствия. В настоящее время по факту торговли людьми осуществляются следственные мероприятия.