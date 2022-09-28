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В Чуе задержан мошенник, который обещал помочь с получением земли

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- Назгуль Абдыразакова
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Чуйской области задержан, подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, в милицию с заявлением обратилась гражданка о принятии мер в отношении бывшего землеустроителя Ленинского а/о Аламудунского района гр-на Д.А., который в апреле 2021 года предоставив ей поддельное постановление Ленского а/о о предоставлении земельного участка общей площадью 05 га под строительство индивидуального жилья и завладел ее денежными средствами в сумме 4 тыс. долларов США.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ГУВД и возбуждено уголовное дело. 27-сентября 2022 года в ходе проведения следственно-оперативно-розыскных мероприятий был задержан гр-н Д.А. 1970 года рождения и водворен в ИВС. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/423056
Теги:
задержание, мошенничество, Чуйская область
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