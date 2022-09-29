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Приятный вечер "пара плюс мужчина" закончился переломом ноги

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- Ольга Новгородцева
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Октябрьский районный суд Бишкека приговорил к пяти годам лишения свободы (с применением пробационного надзора) некоего Дж.у.Т., который, поругавшись о случайным знакомым, сломал ему ногу.

Из показаний подсудимого:

- С А.А. мы списались по социальной сети. Потом он пришел ко мне домой, мы посидели примерно полтора часа, не сошлись мнениями, вступила в словесную перепалку. Я его толкнул, он упал и не мог встать. Тогда я серьезно не воспринимал ситуацию, не думал, что потерпевший ногу сломал, однако он пару раз жаловался на боль в ноге. Прошу у него прощения, сожалею, что так получилось, готов возместить материальный ущерб.

Из показаний потерпевшего:

- Обвиняемый пригласил меня к себе в квартиру. До этого мы переписывались в интернете, там было объявление "Пара приглашает мужчину для проведения вечера". Я приехал по адресу, который он мне скинул. Там были подсудимый Т. и Л. Мы посидели часа два, Т. вел себя неадекватно: выпивал и матерился. Мне не понравилось его поведение, и я собрался уходить. Когда вышел в коридор, чтобы переобуться, Т. пнул меня в левое колено. Я упал и не мог встать от боли, а пока лежал, он меня еще несколько раз пнул.

Чтобы уйти от ответственности, Т. позвонил в милицию и оговорил меня – якобы я хотел вломиться к ним в дом. А я позвонил в скорую помощь, потому что сильно болела нога. Потом мне сделали операцию…

Суд решил, что исправление Т. возможно без его изоляции от общества, но под строгим надзором.


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URL: https://www.vb.kg/423057
Теги:
суд, Кыргызстан
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