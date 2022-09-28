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Милиционер женился на несовершеннолетней, на него заведено уголовное дело

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- Бактыгуль Акжолова
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Милиционер и имам привлечены к уголовной ответственности за нарушение законодательства о брачном возрасте. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что 20 декабря 2021 года сотрудник ОВД Сузакского района Э.К.,1994 г.р., вступил в брак с несовершеннолетней жительницей Базар-Коргонского района К.Х., 2005 г.р., религиозный обряд совершил имам Акманской сельской управы И.Р.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 175 ("Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов") УК КР, по результатам расследования сотруднику милиции Э.К., матери несовершеннолетней К.В. и имаму И.Р. предъявлены обвинения, кроме этого Э.К. отстранен от занимаемой должности.

Уголовное дело направлено в Сузакский районный суд и находится на стадии рассмотрения.


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URL: https://www.vb.kg/423058
Теги:
несовершеннолетние, уголовная ответственность, семья, милиция
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