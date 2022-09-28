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В Бишкеке известные врачи проведут мастер-классы по урологии

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- Назгуль Абдыразакова
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29 сентября в конгресс-холле Кыргызской государственной медицинской академии начнет свою работу международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы в урологии", посвященная 95-летию героя Кыргызской Республики, академика НАН КР Мамакеева М.М. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, целью конференции является улучшение плодотворного обмена научным и практическим опытом между специалистами, работающими в сфере урологии и мужского здоровья. Во второй день конференции известные хирурги Турции, Казахстана будут проводить мастер-классы высокотехнологичных операций.

В торжественной части конференции примут участие академики НАН КР, представители МЗ КР. Будут вручаться памятные медали ведущим врачам республики.

30 сентября в рамках международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы в урологии" известные врачи проведут мастер-классы высокотехнологичных операций на базе отделения урологии Национального госпиталя. Ведущие хирурги из Казахстана, Турции и Узбекистана прооперируют сложных урологических больных в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/423060
Теги:
Минздрав, Бишкек, здоровье, врачи
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