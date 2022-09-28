Задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины

В Московском районе задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 27 сентября 2022 года в Московскую территориальную больницу с множественными колото-резанными ранами в область грудной клетки был доставлен гр-н Я.А.М., 1979 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ГУВД Чуйской области и возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия установлено, что данное происшествие произошло вследствие совместного употребления спиртных напитков, в ходе которого произошла ссора. 27 сентября 2022 года в ходе проведения следственно-оперативно-розыскных мероприятий задержан гр-н К.С.В., 1992 года рождения, и водворен в ИВС. Следствие продолжается.