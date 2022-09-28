Айбек Ажигулов про увольнение: Я не могу предать свой народ

Ранее глава дирекции национальных игр Департамента физической культуры и спорта Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Айбек Ажигулов подал заявление об увольнении. Свой шаг он объяснил СМИ следующим образом:

"Организаторы Игр кочевников в Турции создают нам непонятные ситуации. Например, в программу не была включена игра кок-бору. Среди наших кыргызских национальных игр были включены только стрельба из лука и борьба, пять из 7 игр, предусмотренных в программе, не были включены. При этом была включена игра братьев казахов - кокпар . Переговоры не дали никаких результатов. Они хотят, чтобы мы взяли на себя все расходы по доставке лошадей на соревнования по кок-бору, а это стоит не менее 300 тысяч долларов.

В качестве главы дирекции я должен был подписать эту сумму. Но сегодня даже студенты отправляют деньги в Баткен, и я не имею морального права утверждать 300 000 долларов. Таким образом я предам свой народ. Я лучше брошу свою работу. Конечно, на развитие кыргызского спорта я не буду жалеть своих сил, и до сегодняшнего дня делал все возможное", - сказал он.