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Жамиле требуется пересадка костного мозга. Родные просят помочь девочке

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- Айжан Мамбеталиева
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Друзья нужна помощь Жамиле на пересадку костного мозга!

У Жамили Орузбаевой диагноз Острый миелобластный лейкоз. На сегодняшний день собралось: 912 888 сомов (10 867 долларов).

Осталось собрать еще 5 807 112 сомов.

Реквизиты для помощи:

Мбанк 0700 85 73 72 Арсарбекова Миргуль

Элсом 0700 85 73 72 Арсарбекова Миргуль

Кыргызстан банк

4177 4901 5329 6043 Арсарбекова Миргуль

Оптима банк 4169 5853 5699 8079

Арсарбекова Миргуль

Демир банк

1180 0002 0282 1348 сом

1180 0002 0282 1449 доллар

1180 0002 0282 1550 евро

1180 0002 0282 1651 рубль

1180 0002 0282 1752 тенге Арсарбекова Миргуль

Сбербанк 2202 2023 3982 6285

Маликова Минара

Тел:+799 6034 1688


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URL: https://www.vb.kg/423068
Теги:
благотворительность, дети, Кыргызстан, больница, Помощь
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