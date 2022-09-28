Жамиле требуется пересадка костного мозга. Родные просят помочь девочке

Друзья нужна помощь Жамиле на пересадку костного мозга!
У Жамили Орузбаевой диагноз Острый миелобластный лейкоз. На сегодняшний день собралось: 912 888 сомов (10 867 долларов).
Осталось собрать еще 5 807 112 сомов.
Реквизиты для помощи:
Мбанк 0700 85 73 72 Арсарбекова Миргуль
Элсом 0700 85 73 72 Арсарбекова Миргуль
Кыргызстан банк
4177 4901 5329 6043 Арсарбекова Миргуль
Оптима банк 4169 5853 5699 8079
Арсарбекова Миргуль
Демир банк
1180 0002 0282 1348 сом
1180 0002 0282 1449 доллар
1180 0002 0282 1550 евро
1180 0002 0282 1651 рубль
1180 0002 0282 1752 тенге Арсарбекова Миргуль
Сбербанк 2202 2023 3982 6285
Маликова Минара
Тел:+799 6034 1688