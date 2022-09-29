Предотвращен переброс запрещенных предметов в колонию № 3

28 сентября 2022 года примерно в 01.45 часов ночи сотрудниками колонии № 3 Службы исполнения наказаний Минюста КР, расположенной в селе Новопокровка, совместно с сотрудниками СБНОН ОВД Ысык-Атинского района Чуйской области и СБНОН УВД Чуйской области при проведении операции "Канал-Неман" была пресечена очередная попытка переброса запрещенных предметов на территорию учреждения.

В результате упреждающих оперативно-розыскных мероприятий при попытке переброса с южной стороны учреждения был задержан гражданин КР Ш.У.Ж., который намеревался перебросить 3 свертка, обернутых скотчем. Они содержали вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли, похожим на гашиш, общий вес которого составил 1 килограмм 70 граммов.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Ысык-Атинского района, куда задержанный и собранные материалы и были переданы для проведения дальнейшего расследования.