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ГИК официально стал членом азиатского вторичного ипотечного рынка

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- Бактыгуль Акжолова
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Государственная ипотечная компания КР официально стала членом Ассоциации азиатского вторичного ипотечного рынка (ASMMA). Об этом сообщает пресс-служба компании.

-По ее данным, в Малайзии в городе Куала-Лумпур состоялась восьмое-*** заседание Ассоциации азиатского вторичного ипотечного рынка (ASMMA) и конференция "Развитие и финансирование зеленого жилья в Азиатском регионе" (DFGH22).

ГИК был приглашен в целях обмена передовым опытом. На заседании председатель ОАО "ГИК" Аида Тологонова презентовала деятельность ГИК и отметила готовность компании к тесному взаимовыгодному сотрудничеству с Азиатской ассоциацией вторичного ипотечного рынка (ASMMA). Выслушав презентацию ГИК, члены АSMMA единогласно проголосовали за выступление ОАО "ГИК" КР в Ассоциацию азиатских вторичных ипотечных организаций.

Членство в ASMMA открывает возможность обмена идеями, взглядами и опытом с целью продвижения рынка жилищного финансирования, чтобы позволить странам-членам ASMMA (членов) иметь доступ к поддержке жилищного финансирования. Также открывается доступ к платформе для обмена информацией, идеями, мнениями, опытом и передовой практикой интеграции регионального рынка капитала.

Основной фокус конференции DFGH22 был направлен на раскрытие новых идей и понимания возможностей развития устойчивого зеленого жилья и зеленого финансирования в дополнение к более глубокому пониманию проблем, особенно применительно в Азиатском регионе. В ходе конференции малазийские, региональные и мировые лидеры в своих областях (финансисты, политики и активисты) обсудили широкий круг тем - от разработки "зеленого" жилья до сокращения общего воздействия жилищного сектора на окружающую среду.

Обсуждения были также посвящены проблемам, возникающим при удовлетворении потребностей растущего городского населения, и способам решения жилищных проблем с помощью инновационных решений и новых "зеленых" технологий. По итогам конференции состоялись двусторонние встречи с ведущими экспертами по вопросам финансирования устойчивого и доступного жилья за счет привлечения международных зеленых финансовых учреждений и рынков капитала. Поскольку мировой сектор недвижимости, как и финансовый сектор, ускоряет переход к низкоуглеродной экономике в рамках общей мировой повестки.

В рамках восьмого заседания ASMMA достигнуты следующие договоренности:

содействие в повышении квалификации сотрудников ГИК на безвозмездной основе с Cagamas (Национальная ипотечная корпорация Малайзии);

техподдержка ГИК в разработке и реализации финансовых механизмов в соответствии с AAOIFI (бухгалтерская и аудиторская организация для исламских финансовых учреждений) с PMRC (Пакистанская ипотечная компания);

по обмену опытом в части "зеленого" финансирования, секьюритизации ипотечных кредитов, а также выпуску и размещению эмитируемых ценных бумаг на зарубежных рынках с Монгольской ипотечной компанией.

В заключение восьмого заседания ASMMA состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между ипотечной корпорацией Малайзии Cagamas Berhad и Государственной ипотечной компанией Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/423085
Теги:
ипотека, Малайзия, Кыргызстан, жилье
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