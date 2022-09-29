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В Южную Корею на работу отправился 71 кыргызстанец

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Состоялось торжественное мероприятие по очередной отправке 71 гражданина Кыргызской Республики в Республику Корея в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между уполномоченными государственными органами по отправке и приему рабочей силы в Республику Корея. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.

По данным пресс-службы, за последний поток было получено более 450 контрактов. Сейчас отправляется первая группа – остальные готовятся к последующим отправкам.

"В этом году уже более 500 граждан вылетели в Республику Корея – в этих целях был организован чартерный рейс по маршруту Бишкек - Инчхон.

В результате проводимых Центром мероприятий по популяризации Кыргызской Республики и её трудовых ресурсов – количество поступивших контрактов, а также количество выехавших в Республику Корея увеличилось вдвое.

Также в результате визита и плодотворных встреч с президентом HRD Korea господином Ух Со Бонгом было принято решение:

- о повторном проведении теста на знание корейского языка в октябре 2022 года (данный тест проводится 1 раз в год в мае месяце), таким образом граждане получили еще одну возможность сдать тест и попасть в базу данных Министерства труда Корея;

- впервые 40 гражданам Кыргызской Республики дана возможность пройти отбор по профессии сварщик и быть трудоустроенными уже в текущем году. Данный отбор проводится впервые среди 16 стран, и Кыргызская Республика выбрана как пилотный проект.

В рамках данной программы EPS на протяжении 15 лет Центр трудоустройства граждан за рубежом проводит работу и успешно трудоустраивает граждан Кыргызской Республики на предприятия Республики Корея. В период действия меморандума было успешно трудоустроено свыше 5 тыс. граждан. В настоящее время в Республике Корея по программе EPS трудятся порядка 1,5 тыс. граждан. Из общего числа выехавших на работу большая часть трудится на предприятиях пищевой, химической и бумажной промышленности; на производстве изделий из пластмассы, резины и стекла.

Средняя заработная плата трудовых мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность в Республике Корея, составляет порядка 1 800 долларов США, с учетом того, что проживание и питание идет за счет работодателя.

Основным требованием программы является знание корейского языка на должном уровне. В 2022 году более 1500 граждан участвовало в тесте на знание корейского языке – успешно прошли тест 360 человек, которые получили возможность быть отобранными работодателями Республики Корея.

Необходимую информацию по участию в программе трудоустройства граждан в Республику Корея и другие страны можно увидеть на сайте ЦТГР при МТСОМ КР.


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URL: https://www.vb.kg/423089
Теги:
Южная Корея, трудоустройство, Кыргызстан
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