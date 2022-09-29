Бектур Асанов опроверг свою причастность к обращению ОДД

Член Объединенного демократического движения (ОДД) Бектур Асанов опроверг свою причастность к обращению своих соратников по политическому объединению с требованием оставки главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Напомним, ранее члены "Объединенного демократического движения" направили обращение к президенту Садыру Жапарову с требованием отставки Камчыбека Ташиева, заявляя, что "снятие четырех пограничных постов оставило баткенских соотечественников беззащитными.

По словам Бектура Асанова, подобного рода обращений следует избегать в трудные моменты для страны.

"Я не из тех, кто поддерживает политику правительства, и я нахожусь в оппозиции. Но сейчас не время критиковать правительство. Когда внешние силы атакуют и независимость нашего государства находится под угрозой, мы все, граждане, активисты, оппозиция и неправительственные организации должны прекратить склоки и всем вместе поддержать власть.

Геополитическая ситуация обостряется, в том числе и конфликт великих держав в мире. Внешнее влияние растет - нам надо быть очень осторожными.

К тому же решение по пограничному вопросу не может быть принято быстро и необдуманно. У правительства больше всего информации по этому вопросу. Мы знаем ситуацию лишь частично. Поэтому я хотел бы обратиться к общественности, журналистам и блогерам: давайте будем осторожны в распространении любой информации", - заявил Бектур Асанов.

Источник: sayasat.kg