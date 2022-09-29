Погода
$ 82.18 - 83.18
€ 80.50 - 81.50

В Кыргызстане намерены усилить правовую охрану региональных брендов

73  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке проходит семинар по применению географических указаний в Кыргызской Республике. Мероприятие организовано Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Министерством сельского хозяйства КР и Государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент).

Для справки: Географическое указание (ГУ) – это обозначение, фигурирующее на товарах, которые происходят из определенного географического региона и обладают свойствами или репутацией, обусловленными местом их происхождения.

В мероприятии принимают участие представители государственных органов, производители сельхоз продукции, а также ведущие специалисты в области права и применения ГУ из Кыргызстана, Центральной Азии и Европы. Они обсуждают вопросы касающиеся развития национального права и стандартов в области географических указаний и наименований мест происхождения. Закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" был принят в Кыргызстане в 1998 году, позже в него несколько раз вносились изменения, в последний в 2020 году. Одной из главных на семинаре стала тема сертификации, а также внешнего и внутреннего контроля в рамках ГУ.

Сегодня географические указания и наименования мест происхождения, будь то Швейцарский сыр, Ат-Башинский мёд или Токтогульская форель, становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Они не только позволяют производителям эффективно использовать уникальные в географическом отношении свойства продукции, но и служат сигналом для потребителя и привлекают его внимание, отмечают участники встречи.

"Инициатива обозначать товары, которые происходят из определенного географического региона чрезвычайно важна: это помогает местным жителям осознать потенциал продуктов, качество которых связано с местом происхождения, организовать совместную деятельность в этой области. Понять важность разработки и соблюдения соответствующих норм и использовать систему географических указаний для укрепления экономической, социально-культурной и экологической устойчивости", - говорит Динара Рахманова, заместитель представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Кыргызской Республике.

В рамках проекта по применению географических указаний реализуемого при поддержке ФАО были отобраны три продукта - это белый мед из Нарынской области, мясо яков, которых выращивают на Иссык-Куле и рыба из форелевых хозяйств расположенных в Токтогульском районе Джалал-Абадской области. Производителям данных товаров оказывается консультативная поддержка техническими специалистами ФАО и даются рекомендации по улучшению маркетинговой стратегии.

"Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН или ФАО на глобальном уровне продвигает идею устойчивых производственно-сбытовых цепочек. Которые бы объединяли всех участников скоординированного процесса производства и добавленной стоимости, необходимого для получения продовольствия. Совместно с Правительством Кыргызской Республики мы принимаем серьёзные меры, способствующие экономическому развитию регионов при одновременном повышении конкурентоспособности и специализации сельского хозяйства, что в свою очередь положительно сказывается на доходах кыргызстанцев проживающих в сельской местности", - отмечает Мария дель Мар Поло, экономист - агроном, технический руководитель проекта ФАО по продвижению ГУ.

Так в 2021 году по запросу Правительства Кыргызской Республики, ФАО совместно с Министерством сельского хозяйства и Государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент) начала реализацию проекта "Содействие в привлечении зеленых инвестиций в сельское хозяйство путем наращивания потенциала национальных финансовых институтов". Данный проект перекликается с Национальной Программой Развития Кыргызской Республики до 2026 года.

В случае получения свидетельства на географическое указание (ГУ) отобранные в рамках проекта продукты станут одним из официальных брендов своего региона. Производитель с уникальной рецептурой сможет активнее продвигать свою продукцию, а потребитель – быть уверенным в подлинности и качестве товара.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423093
Теги:
продовольствие, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  