В Кыргызстане намерены усилить правовую охрану региональных брендов

В Бишкеке проходит семинар по применению географических указаний в Кыргызской Республике. Мероприятие организовано Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Министерством сельского хозяйства КР и Государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент).

Для справки: Географическое указание (ГУ) – это обозначение, фигурирующее на товарах, которые происходят из определенного географического региона и обладают свойствами или репутацией, обусловленными местом их происхождения.

В мероприятии принимают участие представители государственных органов, производители сельхоз продукции, а также ведущие специалисты в области права и применения ГУ из Кыргызстана, Центральной Азии и Европы. Они обсуждают вопросы касающиеся развития национального права и стандартов в области географических указаний и наименований мест происхождения. Закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" был принят в Кыргызстане в 1998 году, позже в него несколько раз вносились изменения, в последний в 2020 году. Одной из главных на семинаре стала тема сертификации, а также внешнего и внутреннего контроля в рамках ГУ.

Сегодня географические указания и наименования мест происхождения, будь то Швейцарский сыр, Ат-Башинский мёд или Токтогульская форель, становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Они не только позволяют производителям эффективно использовать уникальные в географическом отношении свойства продукции, но и служат сигналом для потребителя и привлекают его внимание, отмечают участники встречи.

"Инициатива обозначать товары, которые происходят из определенного географического региона чрезвычайно важна: это помогает местным жителям осознать потенциал продуктов, качество которых связано с местом происхождения, организовать совместную деятельность в этой области. Понять важность разработки и соблюдения соответствующих норм и использовать систему географических указаний для укрепления экономической, социально-культурной и экологической устойчивости", - говорит Динара Рахманова, заместитель представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Кыргызской Республике.

В рамках проекта по применению географических указаний реализуемого при поддержке ФАО были отобраны три продукта - это белый мед из Нарынской области, мясо яков, которых выращивают на Иссык-Куле и рыба из форелевых хозяйств расположенных в Токтогульском районе Джалал-Абадской области. Производителям данных товаров оказывается консультативная поддержка техническими специалистами ФАО и даются рекомендации по улучшению маркетинговой стратегии.

"Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН или ФАО на глобальном уровне продвигает идею устойчивых производственно-сбытовых цепочек. Которые бы объединяли всех участников скоординированного процесса производства и добавленной стоимости, необходимого для получения продовольствия. Совместно с Правительством Кыргызской Республики мы принимаем серьёзные меры, способствующие экономическому развитию регионов при одновременном повышении конкурентоспособности и специализации сельского хозяйства, что в свою очередь положительно сказывается на доходах кыргызстанцев проживающих в сельской местности", - отмечает Мария дель Мар Поло, экономист - агроном, технический руководитель проекта ФАО по продвижению ГУ.

Так в 2021 году по запросу Правительства Кыргызской Республики, ФАО совместно с Министерством сельского хозяйства и Государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент) начала реализацию проекта "Содействие в привлечении зеленых инвестиций в сельское хозяйство путем наращивания потенциала национальных финансовых институтов". Данный проект перекликается с Национальной Программой Развития Кыргызской Республики до 2026 года.

В случае получения свидетельства на географическое указание (ГУ) отобранные в рамках проекта продукты станут одним из официальных брендов своего региона. Производитель с уникальной рецептурой сможет активнее продвигать свою продукцию, а потребитель – быть уверенным в подлинности и качестве товара.