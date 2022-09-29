Завтра в кыргызской столице отключат фонтаны

30 сентября в столице планируется отключение и подготовка к зиме фонтанов. После отключения работники муниципального предприятия "Тазалык" приступят к осушению и очистке их бассейнов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

С помощью спецтехники сотрудники "Тазалыка" демонтируют электронасосы и насадки, очистят от налета светильники фонтанных комплексов.

Полностью подготовить фонтаны к зиме планируется до конца октября. А в ноябре начнется капитальный ремонт насосов, электродвигателей, водопроводных труб, электрощитов и замена задвижек.

Всего на балансе "Тазалыка" находится 16 фонтанных комплексов.