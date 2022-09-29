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Завтра в кыргызской столице отключат фонтаны

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- Анастасия Карелина
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30 сентября в столице планируется отключение и подготовка к зиме фонтанов. После отключения работники муниципального предприятия "Тазалык" приступят к осушению и очистке их бассейнов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

С помощью спецтехники сотрудники "Тазалыка" демонтируют электронасосы и насадки, очистят от налета светильники фонтанных комплексов.

Полностью подготовить фонтаны к зиме планируется до конца октября. А в ноябре начнется капитальный ремонт насосов, электродвигателей, водопроводных труб, электрощитов и замена задвижек.

Всего на балансе "Тазалыка" находится 16 фонтанных комплексов.


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URL: https://www.vb.kg/423094
Теги:
мэрия, Тазалык, Бишкек, фонтаны
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