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Для уязвимых слоев населения пошлина при обращении в суды - 100 сомов

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- Анастасия Карелина
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Малообеспеченные, малоимущие и лица с ограниченными возможностями здоровья I, II, III группы при обращении в суды теперь будут уплачивать государственную пошлину только в однократном размере расчетного показателя, то есть - 100 сомов. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении ставок государственной пошлины" от 15 апреля 2019 года № 159.

Данное решение принято в целях защиты наиболее уязвимых слоев населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее размер государственной пошлины для данных категорий граждан зависел от суммы иска.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/423099
Теги:
пошлины, суд, Кабинет министров
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