Омурзак Толобеков: Оппозиции в Кыргызстане не стоит заниматься популизмом

В такое сложное время оппозиции в Кыргызстане неуместно заниматься популизмом и пытаться вбить клин между президентом КР Садыром Жапаровым и председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, которые являются истинными патриотами своей страны. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился продюсер и сценарист фильма "Семетей - сын Манаса" Омурзак Толобеков.

По его словам, те лица, которые хотят разрушить такой мощный тандем, распускают всякого рода слухи.

"До баткенского конфликта распускали слухи, что якобы Ташиев тайно хочет отобрать власть у Жапарова. Теперь идут попытки отстранить его от должности главы спецслужбы. Все мы желаем, чтобы вопрос госграницы быстрее решился, но без глубоких знаний ситуации сложно дать объективную оценку приграничному конфликту в Баткене.

Я считаю, что последнее решение вопроса с границей было правильное, так как худой мир лучше доброй ссоры. Садыр Жапаров сильный политик и он делает все возможное во благо своего народа, а Ташиев же его во всем поддерживает", - сказал Толобеков.