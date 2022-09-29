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В Бишкеке задержаны подозреваемые по факту вымогательства

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- Жан Алиев
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Пресс-служба УВД Свердловского района сообщает, что в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы М.Д. с просьбой принять меры в отношении малознакомых мужчин по имени "А" и "Т", которые в ночь с 25 по 26 сентября 2022 года насильно посадив в автомашину марки "БМВ Х6" нанесли телесные повреждения с целью получения денежных средств в размере 500 тысяч сомов или же автомобиль марки "Гольф" принадлежащий заявителю.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП УВД Свердловского района и возбуждено уголовное дело по статье 208 (Вымогательство) УК КР.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска УВД Свердловского района совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУВД Бишкека были установлены и задержаны подозреваемые Т.Т. 1992 года рождения и Б.А. 2001 года рождения. Подозреваемые были доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/423104
Теги:
вымогательство, Свердловский район, Кыргызстан, УВД
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