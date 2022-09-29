Погода
$ 82.18 - 83.18
€ 80.50 - 81.50

Прокуратура возбудило дело против сотрудников отдела соцзащиты

40  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В отношении сотрудников Управлении труда, социального обеспечения и миграции Манасского района возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Прокуратурой Манасского района Таласской области проведена проверка в Управлении труда, социального обеспечения и миграции Манасского района по исполнению законодательств по противодействию коррупции, бухгалтерского учета, государственных закупок за период с 2020 по 2021 год.

В ходе проверки установлено, что сотрудники отдела социальной защиты населения вышеуказанного управления с целью получения выгод для себя или других лиц внесли в официальные документы ложные сведения, указывая фиктивных лиц в ведомостях на получение заработной платы и в других документах с января 2020 года по август 2022 года, в результате которых государству был причинен ущерб в значительном размере.

По данному факту прокуратурой Манасского района возбуждено уголовное дело статье 337 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Проводится расследование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423105
Теги:
Генеральная прокуратура, Таласская область, ущерб
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  