Прокуратура возбудило дело против сотрудников отдела соцзащиты

В отношении сотрудников Управлении труда, социального обеспечения и миграции Манасского района возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Прокуратурой Манасского района Таласской области проведена проверка в Управлении труда, социального обеспечения и миграции Манасского района по исполнению законодательств по противодействию коррупции, бухгалтерского учета, государственных закупок за период с 2020 по 2021 год.

В ходе проверки установлено, что сотрудники отдела социальной защиты населения вышеуказанного управления с целью получения выгод для себя или других лиц внесли в официальные документы ложные сведения, указывая фиктивных лиц в ведомостях на получение заработной платы и в других документах с января 2020 года по август 2022 года, в результате которых государству был причинен ущерб в значительном размере.

По данному факту прокуратурой Манасского района возбуждено уголовное дело статье 337 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Проводится расследование.