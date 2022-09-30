Горожан приглашают на социально-экологический фестиваль

Социально-экологический фестиваль 6R Fest: Reduce, Reuse, Recycle, Refuse, Rot, Rethink, который пройдет с 14 до 18 часов 1 октября в кампусе АУЦА, посвящен теме управления отходами в повседневной жизни. Гостям расскажут об отходах разнообразно и интересно. А участники фестиваля покажут, как переработать отходы с точки зрения науки, технологий и творческого подхода.

Также в рамках фестиваля пройдет дармарка – бесплатная ярмарка подарков, на которую можно будет принести вещи, которые уже не используются и обменять их у других участников на те, что необходимы. Также состоится обмен книгами. Те, кто принесет 5 килограммов макулатуры, получат книгу в подарок на выбор.

Кроме этого, пришедших на мероприятие ожидают ЭкоTEDx-2, ярмарка экотоваров и фудпроизводителей Кыргызстана, презентации молодежных экоклубов и экостартапов и многое другое.

Вход на фестиваль для всех желающих свободный.