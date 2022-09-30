Мэрия столицы напоминает о своевременной заготовке угля к зиме

Мэрия столицы напоминает о своевременной заготовке угля к предстоящему осенне-зимнему сезону.

На сегодняшний день на территории Первомайского района развернуты три точки продажи твердого топлива марки "Кара-Кече":

жилмассив "Ак-Босого", ул. Архитекторская, ул. Чүй 14 реализуется по 4 300 сомов за 1 тонну; на пересечении ул. Мурас-Ордо 13 и 19 отпускают уголь за 4 500 сомов за тонну или 170 сомов за один мешок угля.

С 1 октября начнет функционировать новая точка по пр. Дэн Сяопина, 531, стоимость 200 сомов за 1 мешок угля.

В Свердловском районе развернута угольная база по ул.Достоевского,1, уголь Шабыркуль реализуется стоимостью 5000 сомов за тонну, также в районе находятся точки в жилмассиве "Келечек" вдоль объездной дороги от 250-300 сомов за мешок, "Дордой-2", вдоль объездной дороги.

На территории Ленинского района развернуто шесть точек продажи твердого топлива по следующим адресам:

ул. Мурманская, 126 реализуется по 4000 сомов с учетом погрузки но без доставки; ОсОО "Кара-Тоо", ул. Мурманская, 45/2 (быв. ОсОО "Торг-Синтез") реализуется по 5000 сомов; ОсОО "Береке", ул. Мурманская, 122, 122а, реализуется по 4000 сомов; ОсОО "Беш Сары", ул. Мурманская, 1Б, реализуется по 4200 сомов; угольная база Министерства обороны Кыргызской Республики по адресу: по пр. Дэн Сяопина, 306а, реализуется по 4200 сомов; ИП "Болотбеков", пр. Дэн Сяопина, 308/4, реализуется по 4200-5500 сомов; Также открылись дополнительные точки реализации угля по ул. Алыкулова, реализация производится в мешках от 250 до 350 сомов и ул. Гагарина, 67 от 250 до 400 сомов.

На территории Октябрьского района развернуты три точки продажи твердого топлива марки "Кара-Кече", "Кара-Жыра", "Беш-Сары":