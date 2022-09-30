Прогноз погоды: На выходных дождь

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 1 по 2 октября.

Бишкек

1 октября

Ночь 5 … 7 °C День 13 … 15 °C

2 октября

Ночь 4 … 6 °C День 14 … 16 °C

Ош

1 октября

Ночь 10 … 12 °C День 19 … 24 °C

2 октября

Ночь 19 … 21 °C День 9 … 11 °C

Чолпон-Ата

1 октября

Ночь 4 … 6 °C День 11 … 13 °C

2 октября

Ночь 2 … 4 °C День 12 … 14 °C

Нарын

1 октября

Ночь 3 … 5 °C День 12 … 14 °C

2 октября

Ночь 2 … 4 °C День 12 … 14 °C

Талас

1 октября

Ночь 1 … 3 °C День 14 … 16 °C

2 октября

Ночь 0 … 2 °C День 14 … 16 °C

На большей части территории республики ожидаются дожди, ветер западный 4-9 метров в секунду.