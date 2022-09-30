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Садыр Жапаров посетил церемонию открытия IV Всемирных игр кочевников

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- Анастасия Карелина
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 29 сентября, посетил церемонию открытия IV Всемирных игр кочевников. Праздник прошел на стадионе "VI Всемирных игр кочевников" в городе Изнике (Турецкая Республика). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Перед началом церемонии открытия Садыра Жапарова поприветствовал президент Турции Реджепа Тайип Эрдогана, после чего президенты двух стран, а также главы других делегаций направились на стадион, где проходила церемония открытия Игр.

Торжественное мероприятие прошло под сопровождение театрализованного шоу, посвященного тюркскому миру и культуре кочевников. Выступили творческие и танцевальные коллективы стран тюркского мира. В том числе около 30 деятелей культуры из Кыргызстана. Это фольклорно-этнографический ансамбль "Камбаркан", солисты и режиссерский коллектив.

Кроме того, в рамках церемонии открытия состоялся парад стран-участниц Игр.

IV Всемирные игры кочевников продлятся до 2 октября под лозунгом "Сохраняя единство и традиции, смотрим в будущее!".

В Играх примут участие свыше 3 тысяч спортсменов из 102 стран мира. Кыргызстан в состязаниях будут представлять 148 спортсменов.


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URL: https://www.vb.kg/423118
Теги:
президент, Турция, Всемирные игры кочевников, Реджеп Эрдоган, Садыр Жапаров
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