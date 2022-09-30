Садыр Жапаров посетил церемонию открытия IV Всемирных игр кочевников

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 29 сентября, посетил церемонию открытия IV Всемирных игр кочевников. Праздник прошел на стадионе "VI Всемирных игр кочевников" в городе Изнике (Турецкая Республика). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Перед началом церемонии открытия Садыра Жапарова поприветствовал президент Турции Реджепа Тайип Эрдогана, после чего президенты двух стран, а также главы других делегаций направились на стадион, где проходила церемония открытия Игр.

Торжественное мероприятие прошло под сопровождение театрализованного шоу, посвященного тюркскому миру и культуре кочевников. Выступили творческие и танцевальные коллективы стран тюркского мира. В том числе около 30 деятелей культуры из Кыргызстана. Это фольклорно-этнографический ансамбль "Камбаркан", солисты и режиссерский коллектив.

Кроме того, в рамках церемонии открытия состоялся парад стран-участниц Игр.

IV Всемирные игры кочевников продлятся до 2 октября под лозунгом "Сохраняя единство и традиции, смотрим в будущее!".

В Играх примут участие свыше 3 тысяч спортсменов из 102 стран мира. Кыргызстан в состязаниях будут представлять 148 спортсменов.