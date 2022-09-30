Путин признал Херсонскую и Запорожскую области независимыми территориями

Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей, следует из указов президента России Владимира Путина, опубликованных в пятницу на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: признать государственный суверенитет и независимость Херсонской области", - следует из указа о признании Херсонской области.

Аналогичным документом Владимир Путин постановил "признать государственный суверенитет и независимость Запорожской области".