Глава Ленинского района посетил дом народного художника Виктора Шестапала

В преддверии Дня пожилых людей глава Ленинского района Русланбек Тагаев посетил дом народного художника Кыргызской Республики Виктора Шестапала и поздравил с Международным днем пожилых людей.

Виктор Арнольдович Шестопал - советский и кыргызский скульптор, Заслуженный художник Киргизской ССР (1985), Народный художник, артист Киргизской Республики (1997), лауреат Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула в области литературы, искусства и архитектуры (2002), профессор (2003), член Союза художников СССР (1970), Почетный гражданин Бишкека (2009) и обладатель медали "Данк". Именно он выполнил скульптурный ансамбль воинов , погибших в Великой Отечественной войне в городе Токмок, он также является автором памятника А.С. Пушкину установленного возле Кыргызско-Российского Славянского Университета в центре Бишкека и многих других произведений.

В ходе визита Виктор Арнольдович показал свою мастерскую и подробно рассказал о своих уникальных произведениях, поблагодарил за оказанное внимание.