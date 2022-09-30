Путин потребовал исправить допущенные в ходе мобилизации ошибки

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что в ходе мобилизации возникает много вопросов, все эти ошибки нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащих оснований. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

"В ходе мобилизационных мероприятий, от граждан поступает много информации на эту тему, об организации самого призыва, качества, снабжения, бытовых условий и других вопросов. В ходе этой мобилизации возникает много вопросов. Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Он подчеркнул, что необходимо отдельно разбирать случаи, когда были призваны граждане, которым полагается отсрочка. В качестве примера президент привел многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями и лиц, вышедших из призывного возраста.

"Если допущена ошибка, ее нужно исправить и вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания", - заявил Путин.

"Есть случаи, когда врачей, высококлассных специалистов других профессий с многолетним опытом службы там, где они действительно нужны, востребованы, например, в госпиталях, зачисляют мотострелками. Ну зачем?" - заметил президент.

При этом, по словам президента, добровольцев "заворачивают обратно", потому что они не имеют нужных военно-учетных специальностей.

Он отметил, что частичной мобилизации подлежат граждане, находящиеся в запасе, прежде всего, имеющие необходимые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Путин напомнил, что призванные на военную службу по частичной мобилизации в обязательном порядке должны проходить военную подготовку.

"Такое слаживание, обучение людей - требование, которое должно выполняться неукоснительно", - подчеркнул он.

Российский лидер попросил генпрокурора незамедлительно реагировать на все нарушения при мобилизации.

По его словам, в ряде субъектов Федерации созданы рабочие группы при военкоматах, целью которых является "оказание гражданам необходимой помощи".