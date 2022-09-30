Погода
$ 81.07 - 82.07
€ 80.50 - 81.50

Около 20 человек погибли из-за взрыва в образовательном центре Кабула

155  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как минимум 20 человек погибли, еще 35 получили ранения в результате взрыва в образовательном центре на западе Кабула. Об этом сообщил в пятницу, 30 сентября, Al Jazeera.

Со ссылкой на источник в правительстве телеканал уточняет, что взрыв мог совершить террорист-смертник.

Представитель полиции подтвердил факт взрыва, официальную информацию предоставят позднее.

О том, что в образовательном центре Кабула произошел взрыв, стало известно ранее в этот день. Изначально сообщалось как минимум о четырех погибших.

Уточнялось, что взрыв прогремел в западном районе Дашт-и-Барчи афганской столицы во время проведения экзаменов в образовательном центре "Кадж".

Ранее, 21 сентября, в здании гостиницы в Кабуле прогремел взрыв, три человека погибли и более десяти пострадали. По предварительной информации, причиной случившегося мог стать взрыв газового баллона.

Источник: Известия


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423137
Теги:
Афганистан, взрыв
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  