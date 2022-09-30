Около 20 человек погибли из-за взрыва в образовательном центре Кабула

Как минимум 20 человек погибли, еще 35 получили ранения в результате взрыва в образовательном центре на западе Кабула. Об этом сообщил в пятницу, 30 сентября, Al Jazeera.

Со ссылкой на источник в правительстве телеканал уточняет, что взрыв мог совершить террорист-смертник.

Представитель полиции подтвердил факт взрыва, официальную информацию предоставят позднее.

О том, что в образовательном центре Кабула произошел взрыв, стало известно ранее в этот день. Изначально сообщалось как минимум о четырех погибших.

Уточнялось, что взрыв прогремел в западном районе Дашт-и-Барчи афганской столицы во время проведения экзаменов в образовательном центре "Кадж".

Ранее, 21 сентября, в здании гостиницы в Кабуле прогремел взрыв, три человека погибли и более десяти пострадали. По предварительной информации, причиной случившегося мог стать взрыв газового баллона.

Источник: Известия