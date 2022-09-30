Во всемирных играх кочевников примут участие 148 спортсменов из Кыргызстана

В стартовавших в Турции IV Всемирных играх кочевников примут участие 148 спортсменов из Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, на церемонии открытия Игр кочевников также присутствовало около 30 представителей искусства.

"Спортсмены, принявшие участие в соревнованиях, выступят в таких видах спорта, кокпар, кокобору, борьба алыш и другие.

Национальные игры Кыргызстана пройдут в виде показательных игр девяти национальных игр и кыргызской борьбы.

Отметим, что игры начались 29 сентября в турецком городе Изник и продлятся до 2 октября.