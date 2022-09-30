Погода
$ 81.07 - 82.07
€ 80.50 - 81.50

Во всемирных играх кочевников примут участие 148 спортсменов из Кыргызстана

83  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В стартовавших в Турции IV Всемирных играх кочевников примут участие 148 спортсменов из Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, на церемонии открытия Игр кочевников также присутствовало около 30 представителей искусства.

"Спортсмены, принявшие участие в соревнованиях, выступят в таких видах спорта, кокпар, кокобору, борьба алыш и другие.

Национальные игры Кыргызстана пройдут в виде показательных игр девяти национальных игр и кыргызской борьбы.

Отметим, что игры начались 29 сентября в турецком городе Изник и продлятся до 2 октября.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423138
Теги:
Министерство культуры и туризма, Турция, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  