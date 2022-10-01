Популярный ютуб-канал DBillions выпускают песенки на кыргызском языке

Популярный кыргызстанский ютуб-канал DBillions выпускают песенки на кыргызском. Об этом на своей странице в соцсети поделилась журналистка Марина Гречанная.

"Пока система образования предлагает первыми словами в школе учить "өтүргүч" и "көңүлдүк" детям, которые еще не знают алфавита и букв ө, ү и ң, ребята первыми выпустили песенку "Менин атым".

Самая лучшая популяризация кыргызского языка - 27 миллион подписчиков на английском и русском языках смогут учить кыргызский язык! Минобразования, Минкультуры - вот как надо популяризировать и изучать язык! Спасибо, ребята, мы ваши подписчики уже давно, теперь третий язык будет учиться также легко!", - говорится в сообщении журналистки.