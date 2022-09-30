ГНС с начала года собрала 2,2 млрд сомов налога на имущество

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики с начала текущего года в местные бюджеты собрала 2,2 млрд сомов налога на имущество. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"В том числе собрано 678,4 млн сомов налога на транспортное средство, это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше 109,7 млн сомов.

Сумма налога на жилое здание или помещение (дом, квартира) составила 97,3 млн сомов, на нежилое – 692,9 млн сомов. По сравнению с 2021 годом по жилым зданиям и помещениям собрано больше на 13,8 млн сомов, по нежилым – на 126,7 млн сомов.

По налогу на придомовой, приусадебный и садово-огородный земельный участок поступления составили 186,2 млн сомов, это на 24,1 млн сомов больше показателя прошлого года.

Кроме этого, 552,8 млн сомов поступило по налогу на земли населенных пунктов и земли несельскохозяйственного назначения, что на 30,4 млн сомов больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Напомним, что 1 сентября истек срок уплаты налога на транспортное средство, жилое имущество и придомовой, приусадебный и садово-огородный земельный участок".