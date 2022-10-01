За семейное насилие мужчину приговорили к общественным работам

Поздним вечером 7 мая в одном из коттеджей в центре отдыха "Радуга" на Иссык-Куле некто Э.Э. напился и избил свою жену. Коттедж принадлежит его брату, который в то время находился в Казахстане. Э.Э. отдыхал со всей семьей, которая вечером собралась на улице жарить шашлыки. Спиртное лилось рекой.

"По пьяни мы с женой начали ругаться, - давал в суде показания Э.Э. – Я взорвался и в состоянии аффекта нанес ей телесные повреждения. Как и чем ее бил - не помню, так как был в состоянии алкогольного опьянения и аффекта. В себя пришел только в пункте службы охраны.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы повреждения женщины характеризовались "закрытой черепно-мозговой травмой в виде сотрясения головного мозга, отеком и кровоподтеком лобной области с охватом правой окологлазничной и правой скуловой областей, кровоподтеками правого плеча, правого локтевого сустава, левого плеча, грудной клетки, левого бедра".

Потерпевшая Б. Ч. рассказывает, что в тот вечер она с мужем С. Э.Э., детьми и сестрой находилась в гостях у брата мужа. Сидя за столом, муж в пьяном состоянии начал угрожать ей. Потом швырнул ее на землю, она ударилась о бордюр. Затем начал ее избивать.

Жена подсудимого очень просила суд признать мужа виновным в нанесении ей телесных повреждений с особой жестокостью, наказать его по всей строгости закона и взыскать с него расходы на лечение (13 300 сомов) и моральный вред , который она оценила в 257 669 сомов.

При назначении наказания Первомайский районный суд принял во внимание обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину подсудимого. Главное отягчающее обстоятельство – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Наказание ему определено в виде семидесяти часов общественных работ. В пользу потерпевшей с Э.Э. взыскано 10 тысяч сомов.