Погода
$ 81.52 - 82.52
€ 79.87 - 80.87

За семейное насилие мужчину приговорили к общественным работам

189  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Поздним вечером 7 мая в одном из коттеджей в центре отдыха "Радуга" на Иссык-Куле некто Э.Э. напился и избил свою жену. Коттедж принадлежит его брату, который в то время находился в Казахстане. Э.Э. отдыхал со всей семьей, которая вечером собралась на улице жарить шашлыки. Спиртное лилось рекой.

"По пьяни мы с женой начали ругаться, - давал в суде показания Э.Э. – Я взорвался и в состоянии аффекта нанес ей телесные повреждения. Как и чем ее бил - не помню, так как был в состоянии алкогольного опьянения и аффекта. В себя пришел только в пункте службы охраны.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы повреждения женщины характеризовались "закрытой черепно-мозговой травмой в виде сотрясения головного мозга, отеком и кровоподтеком лобной области с охватом правой окологлазничной и правой скуловой областей, кровоподтеками правого плеча, правого локтевого сустава, левого плеча, грудной клетки, левого бедра".

Потерпевшая Б. Ч. рассказывает, что в тот вечер она с мужем С. Э.Э., детьми и сестрой находилась в гостях у брата мужа. Сидя за столом, муж в пьяном состоянии начал угрожать ей. Потом швырнул ее на землю, она ударилась о бордюр. Затем начал ее избивать.

Жена подсудимого очень просила суд признать мужа виновным в нанесении ей телесных повреждений с особой жестокостью, наказать его по всей строгости закона и взыскать с него расходы на лечение (13 300 сомов) и моральный вред , который она оценила в 257 669 сомов.

При назначении наказания Первомайский районный суд принял во внимание обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину подсудимого. Главное отягчающее обстоятельство – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Наказание ему определено в виде семидесяти часов общественных работ. В пользу потерпевшей с Э.Э. взыскано 10 тысяч сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423142
Теги:
избиение, семейное насилие, суд, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  