Попросил у прохожих закурить. Оказалось - марихуана

27 июня после обеда в ОВД Панфиловского района поступило анонимное телефонное сообщение: около дороги под деревом неизвестный мужчина курит неизвестное вещество с запахом дикорастущей конопли.

Следственно-оперативная группа выехала по адресу и задержала 58-летнего Г.К., в кармане у которого был найден целлофановый пакет с марихуаной.

Сам задержанный очень удивился. По его словам, он присел под дерево отдохнуть, захотел покурить, но при себе не оказалось ни сигарет, ни махорки. Мимо проходили незнакомые люди, судя по внешности – таджики. Г.К якобы спросил их на счет курева, и ему щедро отсыпали какого-то вещества. Попробовал – понравилось. Остатки положил в карман...

Панфиловский райсуд действия Г.К. квалифицировал по части 1 статьи 283 УК КР как незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, совершенные в крупных размерах. При определении вида и размера наказания суд учел, что Г.К. преступление совершил впервые и раскаялся в содеянном. Приговор – три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с применением годичной пробации.