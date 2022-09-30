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ФОМС рассказал, какие льготные условия будут предоставлены жителям Баткена

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Жителям города Баткен, а также Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области и села Кара-Мык Чон-Алайского района Ошской области предоставляется право на получение медицинских услуг и лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне на льготных условиях как застрахованным гражданам Кыргызстана до 14 сентября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

По данным пресс-службы, пострадавшие граждане, согласно приказу МЗ КР, освобождаются от сооплаты при первичной и вторичной госпитализации в организации здравоохранения, предоставляющих услуги по Программе государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью и работающих по договору с Фондом ОМС при МЗКР в течение года до 14 сентября 2023 года.

"Координаторам по здравоохранению Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областей, начальнику ГУЗ г.Бишкек, руководителям организации здравоохранения дано поручение по обеспечению приписки граждан, указанных в приказе МЗ КР и временно проживающих на обслуживаемых территориях.

Напоминаем, что приказ Министерства здравоохранения КР "О повышении готовности медицинских организаций в связи со сложившейся ситуацией на кыргызско-таджикской границе Баткенской области" от 16 сентября 2022 года № 3 был издан во исполнение Указа президента Кыргызской Республики "О первоочередных мерах по восстановлению и развитию административно-территориальных единиц Баткенской и Ошской областей" от 17 сентября 2022 года № 313", - говорится в сообщении ФОМС.


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URL: https://www.vb.kg/423145
Теги:
Баткенская область, лекарства, приграничные конфликты, ФОМС
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