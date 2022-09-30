Бизнесмены Кыргызстана посетили Германию и Польшу

Представители 20 компаний Кыргызстана посетили Германию и приняли участие в международных выставках, проводимых в городах Ганновер и Берлин. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным пресс-службы, поездка представителей кыргызского бизнеса и госорганов Кыргызской Республики в ФРГ была организована при содействии программы Германского общества по международному сотрудничеству "Зелёная экономика и устойчивое развитие частного сектора" по вопросам зелёной экономики.

"21 сентября 2022 года в посольстве Кыргызстана в ФРГ проведена встреча с представителями кыргызского бизнеса, где состоялся обмен мнениями по вопросам развития кыргызско-германского сотрудничества в экономической сфере. Представители деловых кругов Кыргызстана были проинформированы о работе посольства в экономической сфере, а также обсуждены конкретные предложения предпринимателей Кыргызстана по налаживанию сотрудничества с германской стороной.

Также организована встреча представителей кыргызского бизнеса с руководством Ассоциации агробизнеса Германии, где подробно обсуждены вопросы налаживания сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Германская сторона отметила заинтересованность в развитии с Кыргызстаном сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.

Далее представители деловых кругов Кыргызстана в период с 24 по 25 сентября т.г. посетили международную сельскохозяйственную выставку-ярмарку Agro Show в г. Познань, Польша. В рамках посещения выставки представители бизнеса КР получили возможность встретиться c руководством Польской торгово-промышленной палаты сельскохозяйственных машин и оборудования, представителями различных мировых компаний в сфере агробизнеса и обсудить возможные пути сотрудничества с Кыргызской Республикой, посетить стенды сельскохозяйственных компаний и презентации новейшей сельскохозяйственной техники и оборудования.

26 сентября т.г. представители деловых кругов приняли участие в кыргызско-польском бизнес-форуме, где представители 20 кыргызских и 25 польских компаний предметно обсудили пути налаживания сотрудничества между кыргызскими и польскими компаниями.

Кроме того, кыргызские предприниматели посетили польские предприятия по очистке сточных вод Crimea, по производству электрогенераторов Horus Energia.

Поездка представителей кыргызских компаний в Польшу и кыргызско-польский бизнес-форум были организованы А.Исмаиловым, представляющим интересы Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики в Германии и Польше на общественных началах совместно с Польским агентством инвестиций и торговли".