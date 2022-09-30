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Сегодня отмечается Международный день переводчика

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- Назгуль Абдыразакова
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30 сентября отмечается Международный день переводчика – профессиональный праздник, учрежденный Международной федерацией переводчиков (FIT) в 1991 году.

Сама FIT была основана в 1953 году в Париже, и сегодня рна объединяет представителей более 100 ассоциаций переводчиков из более чем 60 стран по всему миру с целью обмена опытом, полезной информацией и укрепления связей между национальными организациями в интересах их переводчиков, а также для продвижения перевода как профессии и искусства.

Дата праздника приурочена ко дню смерти Святого Иеронима, который долгие годы осуществлял перевод Библии на латинский язык. Одиннадцать столетий после его смерти Тридентский собор признал этот перевод официальным латинским текстом Священного Писания.

Редакция vb.kg поздравляет всех кыргызстанских переводчиков с профессиональным праздником. Роль переводчиков в современном мире очень важна.

Источник: 7or.am


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URL: https://www.vb.kg/423148
Теги:
праздник, язык
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