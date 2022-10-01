В мэрии Бишкека рассказали, как идет уход за зелеными насаждениями столицы

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" продолжает уход за зелеными насаждениями столицы, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Озеленители ведут влагонакопительный полив зеленых насаждений по проспекту Манаса, улицам Фрунзе, Токомбаева, Ахунбаева, Каралаева Шабдан-Баатыра,Шопокова , Абдрахманова в Дубовом парке, сквере "Физкультурный" и других зеленых зонах.

Проводится стрижка газона и очистка от поросли по улицам Юнусалиева, Жукова-Пудовкина, 7 -апреля, Чолпон-Атинская, Шабдан-Баатыра, в парках "Ынтымак" 1,2 .

Пропалываются столичные клумбы однолетних цветов у Вечного огня, на Аллее Молодежи, по улице Масалиева, в сквере им. Уркуи Салиевой и у памятника Бишкек Баатыра .

Санитарная обрезка сухих деревьев производится бригада лесосъемки предприятия по улицам: Джантошева , Рыскулова , Сокулукская и другим".