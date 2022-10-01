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Зеленский: Украина подает заявку на вступление в НАТО

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Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, Киев уже доказал совместимость со стандартами Североатлантического союза.

"Они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз, де-факто!", - сказал политик.

Зеленский отметил, что сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. "Мы делаем свой шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что переговоры невозможны пока у власти действующий президент России.

"Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", - сказал политик.


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URL: https://www.vb.kg/423157
Теги:
Россия, военная операция в Украине
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