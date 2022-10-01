Патрушев: США нельзя допустить к программам водопользования в ЦА

США нельзя допустить к программам водопользования в Центральной Азии. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время 18-й встречи в Москве руководителей органов безопасности и разведструктур стран СНГ.

По его словам, подобные меры неприемлемы. Патрушев призвал активнее продвигать собственные природоохранные повестки и теснее координировать усилия на международных площадках.

В связи с этим секретарь Совбеза РФ привлек внимание коллег к "настойчивым попыткам западников участвовать в реализации программ водопользования в Центрально-Азиатском регионе".

"Твердо убежден, что к этой краеугольной и весьма проблематичной для всех стран теме США и других внерегиональных игроков допускать категорически противопоказано", - подчеркнул Патрушев.

https://uzmetronom.agency/2022/10/01/na-pushechnyj-vystrel.html