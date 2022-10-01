Погода
$ 81.52 - 82.52
€ 79.87 - 80.87

Патрушев: США нельзя допустить к программам водопользования в ЦА

34  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

США нельзя допустить к программам водопользования в Центральной Азии. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время 18-й встречи в Москве руководителей органов безопасности и разведструктур стран СНГ.

По его словам, подобные меры неприемлемы. Патрушев призвал активнее продвигать собственные природоохранные повестки и теснее координировать усилия на международных площадках.

В связи с этим секретарь Совбеза РФ привлек внимание коллег к "настойчивым попыткам западников участвовать в реализации программ водопользования в Центрально-Азиатском регионе".

"Твердо убежден, что к этой краеугольной и весьма проблематичной для всех стран теме США и других внерегиональных игроков допускать категорически противопоказано", - подчеркнул Патрушев.

https://uzmetronom.agency/2022/10/01/na-pushechnyj-vystrel.html


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423159
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  