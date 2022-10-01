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Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Международным днем пожилых людей

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 1 октября, поздравил кыргызстанцев с Международным днем пожилых людей.

Приводим текст поздравления Главы государства:

"Тысячелетняя история нашего народа свидетельствует, что наш народ сохранился благодаря языку, древней культуре и национальным традициям.

Кыргызский народ всегда бережно относился к своим вековым традициям, почитая и уважая мудрых, дальновидных старейшин – хранителей народных обычаев. В сердце каждого кыргызстанца живет чувство благодарности к нашим заботливым отцам и полным любви матерям.

Усердно храня традиции и обычаи предков, Вы всегда побеждали жизненные невзгоды, тем самым приобретая огромный жизненный опыт. Вы сохраняя преемственность поколений, передаете нам славные традиции нашего народа и воспитываете нас в бережном к ним отношении.

Именно поэтому был издан мой первый указ "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности". Он посвящен созданию нового порядка в обществе – укреплению наших духовных, нравственных, культурных ценностей, который должен стать основой формирования нового взгляда на будущее. Для этого необходимо постоянно заботиться о наших гражданах, особенно о духовно и нравственном развитии подрастающего поколения.

То, что вы сохраняете наши традиции и национальные ценности и передаете их следующему поколению, является неоценимым достоянием Кыргызстана.

Дальновидность, мудрость и толерантность наших дорогих родителей, которые стали оплотом семьи и традиций, всегда будут для нас напутствием.

Наша задача – создать достойные условия жизни для представителей старшего поколения, бережно хранящих исторические, культурные и духовные ценности, поддержать их активное участие в жизни общества. Мы прилагаем все усилия для обеспечения долгой и достойной жизни наших пожилых граждан. Пословица гласит: "Почитая старших, обретешь совесть". Ведь праведностью считается почитание старших. Пусть бережное отношение к пожилым людям станет повседневной обязанностью для каждого из нас.

Уважаемые представители старшего поколения!

Желаю всем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, тепла и заботы окружающих, всего самого наилучшего".


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URL: https://www.vb.kg/423161
Теги:
пожилые люди, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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