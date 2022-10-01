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Сегодня состоится второй розыгрыш лотереи "Требуй чек – выиграй приз!"

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Сегодня, 1 октября, в 16.00 часов состоится второй розыгрыш стимулирующей лотереи Налоговой службы Кыргызской Республики "Требуй чек – выиграй приз!". Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Ала-Тоо 24" и на страницах ГНС в Facebook и Youtube.

Во втором туре при поддержке бизнес-партнеров будут разыграны 1 автомобиль, 11 штук iPhone, 10 смартфонов и 16 единиц различной бытовой техники.

Подключайтесь к прямому эфиру. Не упустите шанс в режиме онлайн посмотреть розыгрыш лотереи и узнать имена победителей – счастливых обладателей призов.


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URL: https://www.vb.kg/423163
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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