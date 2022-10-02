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Канат Абдрахманов принял участие в заседании Совета директоров БТР ОЭС

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В городе Стамбул Турецкой Республики завершились очередные 95-й и 96-е заседания Совета директоров Банка торговли и развития Организации экономического сотрудничества. На данном заседании Кыргызскую Республику представлял заместитель министра экономики и коммерции КР Канат Абдрахманов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании были утверждены итоги работы банка в 2021 году, а также участниками были обсуждены вопросы кредитования перспективных проектов в регионе Организации экономического сотрудничества. Кроме того, были утверждены Страновые стратегии партнерства для государств - членов и другие вопросы деятельности банка.

Государствами-участниками Банка торговли и развития являются - Турецкая Республика, Исламская Республика Иран, Исламская Республика Пакистан, Исламская Республика Афганистан, Республика Азербайджан и Кыргызская Республика.

Банк торговли и развития нацелен на поощрение и облегчение инвестиций частного и государственного секторов, сотрудничества, развития и создания рабочих мест в государствах-членах посредством совместных проектов.


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URL: https://www.vb.kg/423168
Теги:
банковский сектор, Турция, Кыргызстан, Минэкономики
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