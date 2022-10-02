Детям из Баткена организовали цирковое представление

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Аппарат омбудсмена 1 октября 2022 года организовал бесплатное цирковое представление для детей из семей, вынужденно переселившихся в связи с баткенским инцидентом и проживающих в настоящее время в селе Ивановка Исык-Атинского района. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По данным пресс-службы, айыл окмоту села Ивановка Исык-Атинского района организовал транспорт для детей и взрослых при сопровождении ГАИ.

"Для 50 детей и их родителей выступили артисты Кыргызского государственного цирка имени А. Изибаева. После циркового представления сотрудники аппарата омбудсмена устроили обед и провели с ними целый день. Забота и защита о детях является одним из приоритетов Института омбудсмена".