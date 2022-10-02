В России запустили программу по поиску поставщиков в Китае, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на председателя Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Витая Манкевиа, который выступил на мероприятии по вопросам поддержки российского бизнеса, организованном Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития.

Манкевич отметил, что необходимость запуска программы связана с тем, что существенная часть российского бизнеса, в основном представители малого и среднего бизнеса, после осложнения отношений с Западом одновременно лишились и поставщиков, и рынков сбыта. После начала российской военной спецоперации на Украине Россию покинули около 300 западных компаний.

"РАСПП запустил программу по поиску поставщиков в Китае и странах Азии. Участвующим компаниям помогут купить товары из Китая, привезти и растаможить их, а партнерские банков обеспечат платежи", - сказал он.

По его словам, программа позволяет найти поставщиков, альтернативных западным, а также организовать параллельный импорт. Манкевич сказал, что в основном программа касается замещения выпадающих объемов импорта в таких сегментах, как промышленное оборудование, химическое сырье, комплектующие, включая запчасти для спецтехники, полупроводниковую продукцию. Помимо поиска, программа предусматривает помощь российскому бизнесу в организации логистики.

Манкевич отметил, что программа также позволит китайским компаниям быстро и успешно выйти на российский рынок в тех сегментах, которые лишились поставщиков с Запада. По его словам, для китайских компаний сейчас образовались большие ниши в таких сегментах, как автотранспорт и спецтехника, пищевая промышленность, ресторанный и гостиничный бизнес, одежда, алкоголь, сигареты, косметика.

"Из России ушли флагманы мирового бизнеса в энергетике, коммуникациях, строительстве, доставке и грузоперевозках, фармацевтике. Во всех этих сферах приход китайских компаний будет успешным", - сказал он.

В марте посол Китая в России Чжан Ханьхуэй призвал китайских бизнес-лидеров не терять времени и "заполнить пустоту" на российском рынке после ухода западных компаний.