Темные тайны плановых отключений

В смутные бакиевские времена Кыргызстан узнал, что такое веерные отключения электроэнергии. Те времена, к счастью, давно позади. Теперь каждый новый министр энергетики (а их сменилось уже немало) заверяет народ, что никаких веерных отключений больше не будет. Зато вместо веерных полным ходом идут отключения ПЛАНОВЫЕ.

Теперь главный враг - старое оборудование

В чем разница между веерными и плановыми ? Пожалуй, в том, что при веерных мы более–менее точно знали, когда, где и сколько времени не будет света. Плановые же отключения ничего такого не подразумевают. Может, вас оповестят заранее, а может, и не посчитают нужным.

Есть в десяти километрах от столицы поселок с издевательским названием "Энергетик". Почему название издевательское? Потому что минувшее лето и наступившая осень ознаменовались систематическим отсутствием этой самой электрической энергии там.

К "Энергетику" примыкает другой поселок, название которого последнее время тоже вызывает саркастическую усмешку - "ГЭС–5". Парадокс: малая гидроэлектростанция есть, а электричества - нет.

Когда свет пропадает в результате аварии - тут все ясно. Происходит это неожиданно, соответствующие службы начинают искать, что сломалось, потом ремонтировать. Частые аварии, объясняют энергетики, случаются главным образом из–за того, что большая часть оборудования еще советского производства, и удивительно, как оно до сих пор окончательно не вышло из строя.

Почему оборудование старое? Потому что у государства, опять объясняют энергетики, не хватает денег на закупку и установку нового.

Кыргызстанцы, которые дружат с Интернетом, давно приноровились каждое утро начинать с просмотра сообщений, где сегодня предполагается отключение. Если верить словам тех же энергетиков, делается это исключительно для нашей с вами пользы: для технического обслуживания оборудования, чтобы в самый неподходящий и ответственный момент оно не дало сбой. Вот только списки отключенных, обновляемые каждый день, получаются слишком длинными.

Правда, заблаговременное извещение об обесточивании касается далеко не всех. Вот жителей "Энергетика" вообще никто ни о чем не предупреждает. Утром заходишь на сайт "Северэлектро" или какого–нибудь новостного агентства, читаешь внимательно, где сегодня ожидается плановое отключение электричества. Свой район в списке не находишь, расслабляешься. Но ненадолго. В девять утра свет раз - и вырубается. И включается в пять–шесть вечера. То есть классическое "плановое" отключение.

Так было в июле и августе (в июле два дня подряд), так происходит и в сентябре. Только в сентябре чаще. Раз в неделю - непременно.

Жители звонят в Кантский РЭС (к нему поселок относится). Отвечает приятный мужской голос, который долго уточняет, о каком именно населенном пункте идет речь. Наконец соображает и радостно рапортует: "Да, у вас трансформатор вынесли". Кто вынес, зачем, когда занесут обратно - информация под грифом "секретно".

- А почему без предупреждения?

- А вас что, не предупредили? Должны были.

Кто был должен и почему все–таки не предупредил - остается неизвестным.

Диспетчер еще удивляется, почему люди с ним разговаривают на повышенных тонах. А как разговаривать доведенным до ручки?

Был бы случай единичным - можно было бы и проглотить. Народ у нас терпеливый до невозможности. Беда в том, что ситуация повторяется регулярно. Можно даже сказать - систематически, с неизвестным сроком очередного обесточивания. А знать его необходимо, чтобы пристроить продукты в прохладное место, зарядить телефоны, предупредить работодателя, что работать сегодня не получится (многие в поселке трудятся дистанционно).

Чем больше снятых министров, тем меньше света

Пессимисты предрекают темную и холодную зиму. Это очень плохо потому, что с отечественной энергетикой творится что–то неладное

По данным ОАО "Кыргызский энергетический расчетный центр", с января по июль текущего года производство электроэнергии в Кыргызстане снизилось на 14 процентов, с 12,8 до 10,9 млрд кВт/ч.

И это, как ни странно, при том что, по сообщению того же Минэнерго, уровень воды в Токтогульском водохранилище достиг 13,5 млрд кубометров. Это, вроде бы, хорошо, учитывая, что такой объем Минэнерго рассчитывало накопить не раньше, чем к 1 октября.

Исполняющий обязанности министра энергетики Таалайбек Ибраев одной фразой четко описал то, что творится в отрасли: министры приходят и уходят, а подготовка к зиме ведется рядовыми энергетиками. То есть, получается, спросить сегодня реально не с кого. Кто–то ведет какую–то подготовку, но никто при этом ни за что конкретно не отвечает.

Исполнять обязанности министра Таалайбек Ибраев стал после ухода 13 сентября Доскула Бекмурзаева, в отношении которого Генпрокуратура возбудила два уголовных дела. Оба дела связаны со злоупотреблением служебным положением, и одно из них касается отправления в зарубежные командировки за счет госбюджета людей, которые не имеют отношения к Минэнерго.

Министром энергетики Доскул Бекмурзаев пробыл год. Его предшественник, Кубанычбек Турдубаев, - и того меньше, всего месяц. Интересная у нас кадровая политика. Назначается на высокую должность человек, которого представляют как исключительного специалиста в этой отрасли и весьма талантливого управленца. А через месяц–другой вдруг оказывается, что он совершенно не соответствует занимаемой должности, более того - злоупотребляет и коррупционирует. Неужели до назначения все так успешно маскируются, или дело в чем–то другом?

16 сентября и.о. министра Таалайбек Ибраев мало что мог сказать о состоянии вверенной ему отрасли, поскольку, по его словам, еще не вошел в курс дела. Но рассказал про проект соглашения о финансировании между Кыргызстаном и Всемирным банком. По соглашению наша страна получит 50 млн долларов на модернизацию электроэнергетического сектора. Из них 25 миллионов - кредит, другая половина - грант. На эти деньги предполагается приобрести новые трансформаторы и модернизировать распредсети.

Все бы хорошо, если не вспоминать, что на сегодняшний день международный долг Кыргызской Республики в энергосекторе - уже 137 млрд сомов. Где эти миллиарды? На что они потрачены, если улучшений в электроснабжении как не было, так и нет? А этот ужасающий кредит еще и отдавать придется!