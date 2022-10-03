Испытание на прочность. Гороскоп на октябрь

Октябрь станет испытанием на прочность, поскольку предстоит преодолевать накопившиеся за последние пару лет проблемы, что потребует сил, мудрости и ответственности. Быстрого разрешения трудностей может не произойти, что вызовет раздражение, но терпение и последовательность позволят избежать ещё больших просчётов и постепенно выходить из тупиковых ситуаций.

Практически в течение всего октября будет сильным напряжённый аспект между Сатурном и Ураном, подталкивающим к неосмотрительным и агрессивным действиям. Обиды, тревоги, депрессия способны привести к рискованным решениям, эффект от которых окажется довольно спорным. Возможно обострение хронических заболеваний. Особенно это касается сердечно-сосудистых заболеваний на фоне стресса, вызванного в том числе и погодными факторами.

Со 2 октября Меркурий переходит в прямое движение, что несколько ускорит ход дел. С 5 по 9 октября удастся принять мудрые и продуманные решения, которые изменят ситуацию в бизнесе, учёбе и отношениях в лучшую сторону. Корректировка и преобразования в планах окажутся полезными. Успешны новые начинания. С 10 по 15 октября авантюрность и поспешность могут многое испортить. Повышается риск обманов. Доверяйте в это время информации из проверенных источников. Новые знакомые способны спутать все карты.

Позитивную роль сыграют давние деловые партнёры. Возможно возобновление давних деловых связей, а также восстановление амурных отношений. С 16 по 18 октября – дни результативных действий. Удачны поездки. Возможно решение вопросов с логистикой. Возможен прогресс в делах.

С 19 по 22 октября увеличивается риск конфликтов, которые могут затронуть как сферу деловую, так и личную жизнь. 25 октября открывает коридор затмений частное солнечное затмение, полная фаза которого придётся на 16 часов 59 минут бишкекского времени (13 часов 59 минут московского времени). Воздержитесь от громогласных заявлений и новых начинаний. Резкие высказывания могут оказать длительный негативный эффект.

28 октября Юпитер обратно переходит в зодиакальное созвездие Рыбы, что несколько снизит уровень накала эмоций, позволяя в более спокойном русле решать спорные вопросы. А 30 октября Марс переходит в ретроградное движение, которое продлится до 13 января 2023 года, что означает проволочки и задержки с получением результатов от предпринимаемых действий. Возможны задержки с получением денег, доставки чего-либо, изготовлением заказов, а также решением важных вопросов. Существенного прогресса в делах и разрешения накопившихся вопросов можно будет ожидать уже во второй половине января – феврале 2023 года.

Астролог Андрей Рязанцев