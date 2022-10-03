В Оше отметили 31-летие Ошского областного кукольного театра

В Оше прошло театрализованное представление, приуроченное к 31-летию со дня образования Ошского областного кукольного театра им. Н.Шамырзаева.

В рамках мероприятия от имени мэра города Оша Алмаза Мамбетова состоялось поздравление руководителя театра, в ходе которого отмечен вклад творчества сотрудников театра в подрастающее поколение.

В ходе праздничной программы для зрителей показаны ряд детских сказок и постановок. В качестве зрителей на данное мероприятие были приглашены дети из домов-интернатов, малоимущих и социально уязвимых семей.