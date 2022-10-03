Погода
$ 80.60 - 81.60
€ 79.75 - 80.75

В Оше отметили 31-летие Ошского областного кукольного театра

100  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше прошло театрализованное представление, приуроченное к 31-летию со дня образования Ошского областного кукольного театра им. Н.Шамырзаева.

В рамках мероприятия от имени мэра города Оша Алмаза Мамбетова состоялось поздравление руководителя театра, в ходе которого отмечен вклад творчества сотрудников театра в подрастающее поколение.

В ходе праздничной программы для зрителей показаны ряд детских сказок и постановок. В качестве зрителей на данное мероприятие были приглашены дети из домов-интернатов, малоимущих и социально уязвимых семей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423185
Теги:
дети, Ош, Ошская область, театр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  