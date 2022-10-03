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В 13 университетах Кыргызстана пройдет молодежная кампания Green Nomads

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- Айжан Мамбеталиева
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ОО "Студенты Кыргызстана за "зеленую" экономику" совместно с представительством Европейского союза в КР запускают страновой проект Green Nomads ("Жашыл көчмөндөр)" в 13 университетах Кыргызстана.

Целью мероприятия является повышения уровня экологической информированности, воспитания экологической культуры и содействие развитию принципов бережного отношения к Природе у студентов вузов Кыргызской Республики. Инициатива реализуется в рамках Европейской недели климатической дипломатии.

Молодые исследователи будут выезжать во все области страны, проведут интересные и интерактивные тренинги, мастер-классы и семинары и расскажут о проблемах и причинах глобального экологического кризиса и путях его преодоления, о "зеленой сделке" Европейского союза (EU Green Deal), о новейших "зеленых" технологиях в мире и в Кыргызстане и о "зеленом" сельском хозяйстве, к тому же программа будет разбавляться тематическими играми, где студенты смогут творческим путем закрепить пройденный материал.

Проект предусматривает посещение 13 университетов по всем областям.


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URL: https://www.vb.kg/423188
Теги:
студенты, экология, Кыргызстан, экономика
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