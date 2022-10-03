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В Нарынской области задержан браконьер

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- Жан Алиев
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Об этом сообщает пресс-служба Минприроды. В сообщении говорится, что сегодня, 3 октября, в 12 часов ночи и 50 минут сотрудниками Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с представителями ГКНБ КР в Ат-Башынском районе Нарынской области на экологическом контрольно-пропускном пункте "Босого" задержан уроженец села Баш-Кайынды К.А., у которого было шесть незаконно добытых тушь горных козлов.

На месте был составлен акт. Собранные материалы переданы для дальнейшего расследования в правоохранительные органы.


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URL: https://www.vb.kg/423189
Теги:
Нарынская область, браконьерство, Кыргызстан
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