В Нарынской области задержан браконьер

Об этом сообщает пресс-служба Минприроды. В сообщении говорится, что сегодня, 3 октября, в 12 часов ночи и 50 минут сотрудниками Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с представителями ГКНБ КР в Ат-Башынском районе Нарынской области на экологическом контрольно-пропускном пункте "Босого" задержан уроженец села Баш-Кайынды К.А., у которого было шесть незаконно добытых тушь горных козлов.

На месте был составлен акт. Собранные материалы переданы для дальнейшего расследования в правоохранительные органы.