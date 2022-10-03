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Отопление в дома бишкекчан будет подаваться согласно нормам

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- Айжан Мамбеталиева
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В столичном муниципалитете сообщают, что начало отопительного периода определяется при понижении средней температуры воздуха +8 ℃ в течение 5 суток подряд.

Подключение объектов продлится несколько дней. В первую очередь отопление будет подаваться в школы, детские сады, больницы, родильные дома и учреждения социальной защиты. Во вторую очередь – в жилые дома, промышленные предприятия и учреждения, не имеющие задолженности за ранее потребленную тепловую энергию и при наличии акта готовности объекта к работе в зимних условиях.

При подключении жилого дома просьба сбросить воздух из системы отопления через краны Маевского, расположенные на отопительных приборах верхних этажей домов. Данная мера ускорит поступление тепла в квартиры.


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URL: https://www.vb.kg/423191
Теги:
мэрия, отопительный сезон, Бишкек, Кыргызстан, отопление
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