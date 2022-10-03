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Победитель конкурса "Лучший городской проект" приступил к реализации

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- Айжан Мамбеталиева
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В рамках реализации победителя конкурса "Лучшие городские проекты" - проекта "Бала келечекте" представители мэрии города Бишкек посетили дошкольную образовательную организацию № 22 и ознакомились с работой кружков.

На данный момент работают 4 кружка: робототехника, шахматы, рисование и лепка, "чудеса из войлока" и курс по психологии "Я – подросток".

В кружках занимаются 30 юных горожан.

Автор проекта провела экскурсию по кружкам и рассказала о реализации проекта и дальнейшими планами.

Представители мэрии отметили важность реализуемого проекта, направленного на развитие творческого потенциала детей, пожелали дальнейших успехов и выразили надежду, что работа в данном направлении будет продолжена и послужит примером для открытия подобных бесплатных площадок и в других образовательных учреждениях города.

В марте этого года мэрией города Бишкек был объявлен конкурс "Лучших городских проектов", победителем которого стала Дууланова Индира с проектом "Бала келечекте".

Основной целью конкурса было вовлечение граждан и организаций в создание благоприятной среды, выявление интересных городских проектов, а также создание системного механизма внедрения лучших практик и инициатив.

При отборе проектов конкурсной комиссией, самым главным преимуществом проекта "Бала келечекте" было создание бесплатной образовательной площадки, направленной на развитие детей из малоимущих, многодетных и неполных семей, которые не имеют возможности посещать различные платные кружки и секции.


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URL: https://www.vb.kg/423192
Теги:
мэрия, Бишкек, проект
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